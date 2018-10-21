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Донбасс: пьяный командир ВСУ открыл огонь по подчиненным возле Авдеевки

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Донбасс: пьяный командир ВСУ открыл огонь по подчиненным возле Авдеевки

Донецк, 21 октября. В районе населенного пункта Авдеевка пьяный командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по находящимся рядом солдатам, в результате инцидента пострадал младший сержант. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы военного ведомства Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Инцидент произошел на взводном опорном пункте 92-й бригады в районе населенного пункта Авдеевка», — отметили в оборонном ведомстве республики.

По имеющимся данным, пьяный командир взвода открыл огонь по находившимся рядом военнослужащим. Младший сержант, получивший огнестрельное ранение, был госпитализирован.

Также сообщается, что по традиции украинские военные скрыли действия пьяного командира батальона, а потери записали в боевые.

Власти Украины в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Согласно последним данным Организации объединенных наций, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек.

Автор: Алексей Громов
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