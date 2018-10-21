Белый дом планирует разорвать договор с Россией о наступательном вооружении

Вашингтон, 21 октября. В Вашингтоне рассматривают возможность выхода из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан между Россией и США. Об этом заявили представители Белого дома.

В Белом доме подчеркнули, что США пока не сформировали окончательную позицию по этому вопросу и рассматривают несколько вариантов, включая пересмотр договора о СНВ-III.

Кроме того, возможно продление договора, подчеркнули представители Белого дома, однако, по их словам, такой вариант маловероятен, сообщает Financial Times.

Как сообщают «Известия», договор СНВ-III был подписан президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Он заменил соглашение между США и СССР, которое было подписано в 1991 году и истекло 5 декабря 2009 года. Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, которые находятся в распоряжении России и США.