Секс-робот стала звездой на сайте знакомств

Москва, 21 октября. Секс-кукла по имени Harmony собрала 92 отклика за два часа в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает Daily Star.

Режиссер Джимми Мехил в рамках подготовки документального фильма о будущем секс-индустрии провел эксперимент и зарегистрировал на сайте знакомств секс-куклу. В профиле было указано, что перед пользователями не реальный человек, а анатомически правильный, приспособленный к сексу робот.

За два часа эксперимента робот набрал 92 отклика. По результатам мини-опроса выяснилось, что 44% мужчин не хотели бы переспать с секс-роботом, 30% ответили, что хотели бы, и 26% ответили «наверное».