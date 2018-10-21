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Секс-робот стала звездой на сайте знакомств

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Секс-робот стала звездой на сайте знакомств

Москва, 21 октября. Секс-кукла по имени Harmony собрала 92 отклика за два часа в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает Daily Star.

Режиссер Джимми Мехил в рамках подготовки документального фильма о будущем секс-индустрии провел эксперимент и зарегистрировал на сайте знакомств секс-куклу. В профиле было указано, что перед пользователями не реальный человек, а анатомически правильный, приспособленный к сексу робот.

За два часа эксперимента робот набрал 92 отклика. По результатам мини-опроса выяснилось, что 44% мужчин не хотели бы переспать с секс-роботом, 30% ответили, что хотели бы, и 26% ответили «наверное».

Автор: Софья Куликова
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