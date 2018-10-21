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Певице Глюкозе сделали операцию

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Певице Глюкозе сделали операцию

Москва, 21 октября. Российская поп-певица, актриса кино и телеведущая Глюкоза (Наталья Ионова) в своем Instagram написала, что ей сделали операцию на ноге. 

«Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку. — написала она. — Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит!».

Как отметила исполнительница, она долго не могла ходить, а «из-за боли даже плакала». Певица добавила, что уже может бегать после перенесенной операции, но пока без каблуков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли ;) Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем своё здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно - выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно ???? Признаюсь, что из-за боли даже плакала(( Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет ???????? и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!! #моихорошие, здоровья вам, легкости в каждом движении ❤ И помните, что именно хорошее самочувствие - отправная точка счастья ???? ????: @walkofshamemoscow ????

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Напомним, в августе Глюкоза поразила поклонников пикантным фото на пляже.

Автор: Тимур Румянцев
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