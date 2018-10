Певице Глюкозе сделали операцию

Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли ;) Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем своё здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно - выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно ???? Признаюсь, что из-за боли даже плакала(( Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет ???????? и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!! #моихорошие, здоровья вам, легкости в каждом движении ❤ И помните, что именно хорошее самочувствие - отправная точка счастья ???? ????: @walkofshamemoscow ????

