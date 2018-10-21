Певице Глюкозе сделали операцию

Москва, 21 октября. Российская поп-певица, актриса кино и телеведущая Глюкоза (Наталья Ионова) в своем Instagram написала, что ей сделали операцию на ноге.

«Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку. — написала она. — Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит!».

Как отметила исполнительница, она долго не могла ходить, а «из-за боли даже плакала». Певица добавила, что уже может бегать после перенесенной операции, но пока без каблуков.

Напомним, в августе Глюкоза поразила поклонников пикантным фото на пляже.