«Будем долбить так, что мама не горюй»: Клинцевич предостерег от посягательств на Калининград

Западные СМИ активно запугивают мир якобы «агрессивностью» России, уверяя, что «экспансия» Москвы может начаться из Калининградской области. С таким утверждением выступил обозреватель австралийского издания News.com Джейми Сейдел, который обвинил Россию в милитаризации Калининграда. По словам Сейдела, Калининград расположен, «словно нож у горла НАТО в Балтийском море».

«Новые бункеры. Новые ракеты. Модернизированные базы военно-воздушных сил. Пополнение хранилищ боеприпасов. Москва что-то затевает в Калининграде — своем милитаризированном форпосте, нацеленном в сердце Европы», — написал он.

Russia ???????? expands its military abilities in Kaliningrad - great satellite imageries by iSi providing useful updates how four military sites in #KaliningradOblast have been recently upgraded.

????https://t.co/HCZLZzN1EL pic.twitter.com/bW05WMhf0M — Cezary S. (@cezarysta) October 18, 2018

Ранее американская телекомпания CNN назвала Калининград стратегическим форпостом России «на пороге НАТО».

CNN has report on Russian military upgrades in Kaliningrad enclave https://t.co/cbHblgUqWN Report just made it to The Situation Room. Report includes link to my report from June about construction work at apparent nuclear weapons storage bunker: https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/4Jqa6WMPVE — Hans Kristensen (@nukestrat) October 17, 2018

Истерику в западных СМИ, что Россия якобы собирается «атаковать» страны НАТО из Калининграда, член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич назвал «глупостью». Сенатор охарактеризовал такие утверждения как «совершенно некомпетентные, если не сказать злонамеренные».

«Очень сложно спорить с неумными людьми, вроде этого австралийского журналиста, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, Калининград с геостратегической точки зрения занимает очень важное место и имеет серьезнейшее значение для России, это я говорю как военный человек. Но этот город в принципе не может быть использован как плацдарм для наступательных операций по захвату каких-то территорий в силу своей удаленности от важнейших коммуникаций. Отсутствие общих границ с Россией сводит на нет все преимущества этого региона с военной точки зрения, а это надо учитывать».

Сенатор напомнил, что безопасность этого российского полуэксклава обеспечивает только база Балтийского флота, а также подразделения прикрытия стратегических объектов, которые там расположены.

«У нас в Калининграде фактически нет никаких воинских частей, а их размещение там не планируется, — подчеркнул член Совфеда. — Поэтому опасаться «российской агрессии» из Калининградской области может только абсолютно безграмотный или не очень умный человек. Не знаю, к какой категории относится раздувающий эту истерику журналист. Также не знаю, для какой цели западные СМИ запугивают мировое сообщество «угрозой», которая якобы исходит из Калининградской области. Все воинские подразделения находятся там только для обеспечения безопасности самого региона и его граждан, ни больше ни меньше».

Столь пристальный интерес Запада к Калининграду, по мнению сенатора, может быть связан с тем, что у Североатлантического альянса, все ближе подступающего к российским границам, есть собственный план посягательств на этот российский регион. Член Совфеда предупредил, что в этом случае ответ России не заставит себя ждать.

«Если вдруг Калининградской области будет что-то угрожать, уж мы тогда с материковой части будем долбить так, что мама не горюй!» — эмоционально предостерег Франц Клинцевич.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что в Калининградской области будут развернуты комплексы «Искандер-М». В Москве подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но, будучи суверенным государством, имеет право размещать вооружения на всей своей территории.