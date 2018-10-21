Названы самые популярные страны у путешественников-одиночек

Москва, 21 октября. Самым популярным направлением среди туристов в возрасте от 30 до 40 лет, путешествующих в одиночестве, оказалась Шри-Ланка. Об этом сообщает Lonely Planet со ссылкой на рейтинг туристической компании Flash Pack.

Самые яркие впечатления на Шри-Ланке туристы-одиночки получают от восхождения на вершину знаменитой скалы Сигирия и от путешествия к храмам Полоннарувы.

Второе место по популярности у туристов от 30 до 40 для индивидуального путешествия занимает Перу. Наибольшей популярностью у туристов в Перу пользуется восхождения на Радужные горы и парусный спорт на Амазонке.

Также в топ-10 вошли Бали, Япония, Иордания, Танзания, Хорватия, Южную Африка, Колумбия и Финляндия. По данным туристической компании, 79% туристов-одиночек старше 30 составляют мужчины.