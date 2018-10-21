Сирия на финишной прямой: буферная зона вызревает, несмотря на стычки боевиков, — что ждет Идлиб после

После того как по просьбе Турции был увеличен срок, выделенный для выхода бандгрупп боевиков из демилитаризованной зоны в районе Идлиба, ряд вооруженных формирований, действительно, начали выводить свои силы. Другие между тем вновь развернули ожесточенные бои друг с другом. Подробнее о ситуации на северо-востоке Сирии читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Протурецкие радикалы «Ахрар аш-Шам», например, пытались отбить позиции «Джебхат Ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) около поселения Аз-Зияра, расположенного в северо-западной части провинции Хама, передавало агентство Al Manar News. Данное нападение, однако, не удалось, и боевикам пришлось вернуться на исходные рубежи.

Кроме того, чуть южнее — в деревне Аш-Шария — полевые командиры этой же союзной Анкаре группировки организовали демонстрации против террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Ан-Нусры». При этом во время акций протеста звучали лозунги в поддержку протурецких исламистских сил, а участникам выдавались продовольственные наборы и лекарства.

Не помешают ли очередные внутренние конфликты выполнить джихадистам условия, о которых договорились президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин? И какие дальнейшие шаги с наибольшей долей вероятности будут предприняты в случае формирования демилитаризованного района в зоне «Большого Идлиба»?

Востоковед и публицист Андрей Онтиков напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что официальный Дамаск совершенно правомерно намерен так или иначе вернуть все территории страны под свой контроль. Это означает, что создание буферной зоны — лишь временная мера, которая призвана остановить кровопролитие и привлечь как можно большее количество более-менее умеренных боевиков к мирному диалогу.

«Формирование демилитаризованной зоны и другие договоренности Путина и Эрдогана — это не что-то обособленное от остального процесса урегулирования. Они также заключены в рамках сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана на Астанинской площадке. Новые соглашения по Идлибу являются продолжением прошлой работы по созданию районов деэскалации, а именно четвертого из них в данном случае. Важно помнить, что страны-гаранты в своих итоговых коммюнике после встреч в Астане всегда указывают на необходимость возвращения всех территорий внутри этих зон под управление официальных сирийских властей», — отметил наш собеседник.

Он добавил, что и российские представители всегда подчеркивали этот момент: в финале процесса примирения все земли Сирии должны вновь объединиться под руководством Дамаска. Политический же процесс и возможное реформирование должно проходить лишь в ходе дальнейшего и полностью мирного диалога сторон в соответствии с законом.

«Наши дипломаты тоже не раз акцентировали внимание на том, что ни у кого не должно возникать сомнений, будто бы с созданием в Идлибе демилитаризованного района ситуация там тем самым будет заморожена на неопределенный срок. Напротив, это один из шагов по возвращению этого проблемного региона в ведение легитимного руководства республики», — добавил востоковед.

Формирование этой буферной зоны проложит мост к дальнейшей фазе мирного урегулирования конфликта. Это позволит спасти тысячи жизней, избежать новых тяжелых столкновений и выделить ту часть вооруженной оппозиции, которая действительно способна вести переговоры.

«На этом этапе террористические бандгруппы должны быть полностью отграничены от более умеренных. Надо помнить, что российские ВКС по-прежнему не исключают возможности нанесения точечных ударов по первым из них в этом регионе. И, конечно, после того как буферная зона станет работать полноценно, необходимо будет начать предметный переговорный процесс по дальнейшему ходу примирения между адекватными структурами внутри вооруженной оппозиции, которые по-настоящему будут готовы на это идти, и законным правительством САР», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.