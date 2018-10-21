Дамаск, 21 октября. Свыше 140 человек вернулись в Сирийскую Арабскую Республику за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте военного ведомства РФ.

За прошедшие 24 часа в Сирию с территории иностранных государств возвратились 148 мирных граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 129 сирийцев, следует из документа.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны на протяжении дня вернулись 24 человека.

В Центре также добавили, что саперы продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки были найдены и обезврежены 49 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ).

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений перемирия в Латакии и Алеппо за сутки.