НАТО обвинила в решении США выйти из договора о РСМД Россию

Брюссель, 21 октября. НАТО возложило ответственность на Россию за решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

По словам представителей НАТО, члены альянса неоднократно высказывались о «недостаточном соблюдении» Россией условий договора, который был подписан между США и СССР в 1987 году.

«Действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений», — заявили в Североатлантическом альянсе.

Напомним, что в субботу американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о РСМД из-за того, что Москва якобы систематически нарушает его условия. При этом американский президент не привел никаких доказательств своих слов.

Член Совфеда Константин Косачев считает, что Москве нужно продолжать открытый и честный диалог в это вопросе. По его мнению, Вашингтон еще не определился с дальнейшей тактикой по вопросу договора о РСМД.