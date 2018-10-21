В Идлибе взорвался автомобиль, шесть человек погибли | 21 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Идлибе взорвался заминированный автомобиль, погибли 6 человек
В провинции Идлиб взорвался заминированный автомобиль. Инцидент произошел на улице Аль-Кусур, машина буквально взлетела на воздух. Известно, что погибли шесть человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают медики и спасатели.
Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ
Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ, который корректировал огонь по селу Спартак на севере Донецка. По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинские военные активно использовали тяжелое вооружение в воскресенье для атак на донецком и мариупольском направлении. Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР были вынуждены уничтожить квадрокоптер ВСУ Украины.
Болельщики «Динамо» шокировали «зенитовцев» во время матча между командами
Болельщики «Динамо» шокировали «зенитовцев» во время сегодняшнего матча между командами на арене «Химки». В разгар игры фанаты развернули на трибуне огромный баннер с Дядей Степой и Кокориным. На растяжке – известный всем с детства милиционер Дядя Степа с нашивкой «Динамо» на рукаве, который грозит группе детей, среди которых есть мальчик в футболке с номером 9 (именно под этим номером выступает Александр Кокорин в составе «Зенита»). К слову, матч завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба.
Песков прокомментировал возможность обсуждения выхода США из ДРСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на встрече президента России Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. «Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», – сказал Песков. Болтон прибыл в Москву сегодня, его встреча с российским лидером и главой МИД запланирована на 22 октября.