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18:41 21 Октября 2018

В Идлибе взорвался автомобиль, шесть человек погибли | 21 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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В Идлибе взорвался заминированный автомобиль, погибли 6 человек

В Идлибе взорвался автомобиль, шесть человек погибли | 21 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В провинции Идлиб взорвался заминированный автомобиль. Инцидент произошел на улице Аль-Кусур, машина буквально взлетела на воздух. Известно, что погибли шесть человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают медики и спасатели.

Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ

В Идлибе взорвался автомобиль, шесть человек погибли | 21 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ, который корректировал огонь по селу Спартак на севере Донецка. По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинские военные активно использовали тяжелое вооружение в воскресенье для атак на донецком и мариупольском направлении. Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР были вынуждены уничтожить квадрокоптер ВСУ Украины.

Болельщики «Динамо» шокировали «зенитовцев» во время матча между командами

В Идлибе взорвался автомобиль, шесть человек погибли | 21 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Болельщики «Динамо» шокировали «зенитовцев» во время сегодняшнего матча между командами на арене «Химки». В разгар игры фанаты развернули на трибуне огромный баннер с Дядей Степой и Кокориным. На растяжке – известный всем с детства милиционер Дядя Степа с нашивкой «Динамо» на рукаве, который грозит группе детей, среди которых есть мальчик в футболке с номером 9 (именно под этим номером выступает Александр Кокорин в составе «Зенита»). К слову, матч завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Песков прокомментировал возможность обсуждения выхода США из ДРСМД

В Идлибе взорвался автомобиль, шесть человек погибли | 21 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на встрече президента России Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. «Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», – сказал Песков. Болтон прибыл в Москву сегодня, его встреча с российским лидером и главой МИД запланирована на 22 октября.

 