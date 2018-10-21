Врачи рассказали о состоянии пациенток, эвакуированных из Керчи в Москву

Москва, 21 октября. Состояние пострадавших, эвакуированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского в российской столице, немного улучшилось, однако девочки остаются в реанимации. Об этом в воскресенье сообщил руководитель центра Амиран Ревишвили.

«Небольшие есть улучшения по некоторым показателям, по крайней мере стабилизируются более активно. Они стабильные, но пока на вентиляции, там есть повреждение трахеи», — уточнил он.

Он также добавил, что пока девочки останутся в реанимации, с пострадавшими работают психологи, передает РИА Новости.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в образовательном учреждении. Согласно последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников техникума. В результате массовой бойни пострадали более 50 человек.

Следственный комитет России возбудил дело по статье «теракт», но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

«Керченского стрелка» обнаружили мертвым на втором этаже колледжа.