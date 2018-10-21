Сирия, 21 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гумпомощь в Алеппо. В Идлибе был убит лидер запрещенной в РФ группировки «Джейш Ан-Нухба». Террористы ИГ1 организовали новый взрыв в Киркуке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают остатки боеприпасов боевиков на севере Дамаска.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве высокопоставленного лидера группировки «Джейш Ан-Нухба» (запрещена в РФ) на западе Идлиба; организовало взрыв на шоссе в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

Военный источник в Twitter (SyriawatanNews) сообщает о том, что инженерные части Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить ликвидацию мин и СВУ, обнаруженных после депортации боевиков из района Барзе на севере Дамаска. Отмечается, что уничтожение остатков боеприпасов было завершено в 12.30. Накануне подрывные работы также прошли в пригородах столицы. Напомним, Барзе перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в мае прошлого года. Все исламисты вооруженной оппозиции, оккупировавшие данные территории, были вывезены в провинцию Идлиб.

Между тем из-за сильных ливней была затоплена одна из столичных больниц. Об этом сообщает Twitter-канал (syrianpc). Кроме того, в городе затруднено движение, поскольку многие улицы были перекрыты вследствие затопления канализации, передает интернет-портал Damascus Now.

Провинция Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь в Алеппо. Интернет-портал Real News Aleppo передает, что наборы с продовольствием были распределены среди жителей района Шейх Саид в административном центре региона. Данный квартал находится недалеко от линии соприкосновения сил с боевиками антиправительственных формирований, контролирующих территории на западных окраинах Алеппо. Напомним, несмотря на действующий здесь режим прекращения огня, исламисты не прекращают вести провокационные обстрелы, в результате чего прежде всего страдает местное население.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что один из высокопоставленных главарей запрещенной в России террористической группировки «Джейш Ан-Нухба» был застрелен неизвестными в западной части провинции. Отмечается, что убитый по прозвищу Мохаммад Абу Фарес Аль-Туркестани принимал участие в вооруженных столкновениях с Сирийской арабской армией (САА) в районе военного аэродрома «Абу-Духур». На данный момент ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, однако местные источники полагают, что атака была проведена членами так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Стало известно, что благодаря силам гражданской обороны удалось предотвратить взрыв на юге региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (syrianpc), члены аварийно-спасательных формирований обезвредили взрывное устройство, заложенное перед зданием школы имени Башира Халили в городе Джиср Аш-Шугур на юге региона.

Провинция Ракка

Ливанское новостное агентство Lorient-Le Jour заявляет о том, что, по данным международной неправительственной организации Amnesty International, на сегодняшний день около 80 процентов административного центра провинции все еще находится в непригодном для жизни состоянии. Напомним, в результате постоянных бомбардировок возглавляемой США международной коалиции во время битвы за Ракку были полностью уничтожены порядка 30 тысяч жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, еще 25 тысяч зданий были частично разрушены. 13 тысяч жителей населенного пункта до сих пор вынуждены пребывать в лагере для беженцев в городе Айн-Исса в силу того, что их дома были уничтожены. Напомним, военная операция «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и ВВС США по захвату Ракки была завершена больше года назад, тем не менее Вашингтон все еще не приступил к восстановлению города, несмотря на обещания представителя США в коалиции Бретта Макгерка.

Ирак

Террористы «Исламского государства» организовали очередной теракт в провинции Киркук. По информации агентства новостей Iraqi News, боевики подпольных групп «Исламского государства» установили взрывное устройство недалеко от города Ар-Рашад. Бомба была активирована в тот момент, когда по трассе проезжал автомобиль с двумя местными жителями, в результате чего они оба погибли. Напомним, накануне террористы также предприняли попытку совершить теракт в Ар-Рашаде при участии смертников, который удалось предотвратить сотрудникам федеральной полиции Ирака. Напомним, после заявления иракского правительства об уничтожении террористической группировки, опубликованного в декабре прошлого года, джихадисты скрылись в пустынных районах страны и до сих пор ведут подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)