Бойня в керченском колледже: появилось новое видео взрыва и расстрела людей

Керчь, 21 октября. Камеры наблюдения в Керченском политехническом колледже засняли нападение 18-летнего студента Владислава Рослякова, в ходе которого он расстреливал всех находившихся в учебном заведении, а также устроил взрыв. Страшные кадры появились в Сети.

На видеозаписи можно увидеть, как «керченский стрелок» с рюкзаком за спиной заходит в колледж через заднюю дверь, а далее проходит по этажам.

Во время перемены он устраивает взрыв, при этом взрывная волна выбивает двери и окна. Камеры также запечатлели, как Росляков преследует убегающих и стреляет в них из ружья.

Видеозапись нападения продемонстрировал крымский филиал ВГТРК телеканал «Таврида».

Трагедия произошла в минувшую среду, 17 октября. Росляков расстрел людей из ружья, устроил взрыв и свел счеты с жизнь. Всего погиб 21 человек, еще десятки получили ранения.