На Украине насчитали сотни тысяч жертв торговли людьми за годы независимости

Киев, 21 октября. Жертвами торговли людьми стали около 200 тысяч граждан Украины за годы независимости страны, об этом сообщает заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович.

«За годы независимости, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч граждан Украины стали жертвами торговли людьми», — приводит слова министра «Укринформ».

По данным Федорович, самым распространенным видом торговли людьми на Украине стало «вовлечение в трудовую эксплуатацию». Министр отметила, что процент раскрытых фактов торговли людьми минимален. Социальная защита с 1991 года идентифицировала и оказала помощь менее тысячи пострадавшим.

Международная организация по миграции сообщает о 230 тысячах украинских граждан, которые стали жертвами торговлю людьми в разных странах мира. Способы торговли выявлены совершенно различные – от трудовой и сексуальной эксплуатации до усыновления с целью наживы, использования в военных конфликтах, насильственного донорства и трансплантации, принудительного попрошайничества.

Ранее в городах Украины для привлечения внимания к проблеме проходили молчаливые шествия в европейский день по борьбе с торговлей людьми.