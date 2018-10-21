«Пришлось спрятать его под диван»: Поклонская объяснила, почему скрывала свою свадьбу

Москва, 21 октября. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская и ее супруг — глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, рассказали, что отпраздновали свадьбу скромно.

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность <…> Мы делали это для себя», — сообщила Поклонская.

По словам Соловьева, журналисты буквально разрывали телефон, пришлось «спрятать его под диван». Все пытались выяснить подробности мероприятия.

Кроме того, Поклонская подтвердила, что появившееся в Сети видео, где она танцует под песню «Хуторянка», настоящее.

«Песня настоящая — «Хуторянка», я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде», — добавила Поклонская в эфире НТВ.

Новость о том, что Поклонская тайна вышло замуж стало сенсацией в августе 2018 года.