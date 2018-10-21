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Сирия: МИД приравнял освобождение Ракки международной коалицией к геноциду

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Сирия: МИД приравнял освобождение Ракки международной коалицией к геноциду

Дамаск, 21 октября. Действия международной коалиции, уничтожившей большую часть города Ракки при его освобождении, приравниваются к геноциду. Об этом заявили в МИД Сирии.

«Целенаправленное уничтожение города Ракка международной коалицией приравнивается к геноциду, необходимо наказание за это», — сообщили в ведомстве.

В МИД Сирии также заявили, что французские власти поддерживают группировки, которые действуют в Ракке, предпринимая действия по уничтожению Сирии.

Напомним, что террористы «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в России) захватили Ракку в 2014 году. В 2017 году «Сирийские дипломатические силы» освобождали Ракку под прикрытием авиации международной коалиции. В результате город был полностью разрушен. Он не восстановлен для жизни людей до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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