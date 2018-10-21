Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, много жертв

Пекин, 21 октября. Не менее 17 человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване, более 40 человек могут быть заблокированы в опрокинувшихся вагонах. Об этом в воскресенье передает Центральное новостное агентство Тайваня.

По имеющимся данным, авария случилась в 16​​​.50 по местному времени (11.50 по московскому времени) в уезде Илань возле железнодорожной станции «Синьма».

URGENT - Déraillement d'un train à Taiwan : au moins 17 morts et des dizaines de blessés (agence) pic.twitter.com/Y47tK7pe07 — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) October 21, 2018

На данный момент линии железнодорожного полотна временно закрыты в обоих направлениях. Известно, что в момент происшествия в поезде находились более 300 пассажиров.

На месте ЧП работают экстренные службы, сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь и пожарные.