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Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, много жертв

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Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, много жертв

Пекин, 21 октября. Не менее 17 человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване, более 40 человек могут быть заблокированы в опрокинувшихся вагонах. Об этом в воскресенье передает Центральное новостное агентство Тайваня.

По имеющимся данным, авария случилась в 16​​​.50 по местному времени (11.50 по московскому времени) в уезде Илань возле железнодорожной станции «Синьма».

На данный момент линии железнодорожного полотна временно закрыты в обоих направлениях. Известно, что в момент происшествия в поезде находились более 300 пассажиров.

На месте ЧП работают экстренные службы, сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь и пожарные.

Автор: Алексей Громов
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