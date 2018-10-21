«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Динамо»

Санкт-Петербург, 21 октября. Названы стартовые составы на матч РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

В составе «Зенита» с первых минут на поле выйдут полузащитник Клаудио Маркизио, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

В составе «Динамо» в стартовом составе выйдут защитник Тони Шунич, полузащитник Антон Соснин и нападающий Федор Черных.

Отметим, что полностью состав «Зенита выглядит следующим образом: Лунев, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Состав «Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу, Панченко.

Встреча 11 тура РФПЛ пройдет в 14.00 на «Арене Химки» 21 октября. После 10 туров «Зенит» занимает первое место турнирной таблицы с 25 очками, у «Динамо» — 13 место и 10 очков.