Самолет-разведчик ВВС США снова облетел границы России | 21 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Роскосмосу предложили три варианта полетов на МКС Государственной корпорации Роскосмос предложили три варианта полетов на Международную космическую станцию. По имеющимся данным, в предложенных версиях не присутствует ситуация с временной консервацией космической станции. Все сценарии подразумевают запуск космического корабля «Союз МС-11». Разница заключается только в дате пуска носителя. Одну из них в государственной корпорации должны одобрить в скором времени. На данный момент на «Байконуре» идет активная подготовка к очередному полету космического корабля. Как подчеркнул источник, работы проводятся в три смены.

Министерство образования Сирии провело встречу с российской делегацией В рамках расширения сотрудничества в сфере образования представители министерства образования Сирии и ректор Дамасского университета Мохаммад Махер Кабакиби провели встречу с делегацией нашей страны во главе с директором Российского центра науки и культуры Вадимом Зайчиковым. Об этом сообщает спецкор Федерального агентства новостей, находящийся в арабской республике. Более 14 представителей российских государственных университетов побывали на открытии выставки в главном зале Дамасского университета. Представители всех специальностей во всех областях постарались рассказать как можно больше об университетах, предлагающих обучение на русском языке.

Самолет-разведчик ВВС США провел разведку возле побережья Мурманской области Стратегический самолет Военно-воздушных сил Америки провел разведку возле побережья Мурманской области. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar. По информации интернет-портала, воздушное судно с позывным LUIGI16 вылетело с авиационной базы «Милденхолл», расположенной в Британии, а затем в течение трех часов находилось над международными водами Баренцева моря вблизи морских границ Российской Федерации. Отметим, в минувшую пятницу, 19 октября возле западных границ России разведку проводил этот же самолет.