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МЧС считает нецелесообразным эвакуацию людей из-за пожара во Владикавказе

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МЧС считает нецелесообразным эвакуацию людей из-за пожара во Владикавказе

Владикавказ, 21 октября. Главк МЧС по региону заявил, что эвакуация населения Владикавказа из-за пожара на заводе «Электроцинк» не целесообразна. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС.

МЧС считает нецелесообразным эвакуацию людей из-за пожара во Владикавказе

«Угрозы взрыва нет. Эвакуация населения РСО-Алания не целесообразна», — сказано в сообщении.

Пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на 21 октября. На данный момент площадь возгорания оценивается в 4,5 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают свыше 140 пожарных и 42 единицы техники​​​.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о гибели одного пожарного в ходе операции, еще два человека доставлены в больницу.

Автор: Софья Куликова
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