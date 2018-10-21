МЧС считает нецелесообразным эвакуацию людей из-за пожара во Владикавказе

Владикавказ, 21 октября. Главк МЧС по региону заявил, что эвакуация населения Владикавказа из-за пожара на заводе «Электроцинк» не целесообразна. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС.

«Угрозы взрыва нет. Эвакуация населения РСО-Алания не целесообразна», — сказано в сообщении.

Пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на 21 октября. На данный момент площадь возгорания оценивается в 4,5 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают свыше 140 пожарных и 42 единицы техники​​​.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о гибели одного пожарного в ходе операции, еще два человека доставлены в больницу.