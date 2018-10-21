ЛНР: украинские военные подводят БМП и танки к линии соприкосновения

Луганск,21 октября. Украинские военные стягивают танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, 20 октября в расположение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ прибыли пять БМП-1 и два танка. Марочко подчеркнул, что украинские власти показывают свое желание не решать военный конфликт мирным путем, наращивая военные силы вдоль линии соприкосновения.

Напомним, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Киев ввел войска на территорию ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.