Порошенко заявил, что на Украине не было и не будет государственной церкви

Киев, 21 октября. Киев не собирается силой «приглашать» верующих в УПЦ КП, заявил сегодня украинский президент Петр Порошенко, заверив, что власти будут уважать выбор каждого украинца. По его словам, на Украине «не было, нет и не будет государственной церкви».

«В освященную томосом православную церковь тоже никто никого не собирается «приглашать» силой. Это вопрос свободного выбора для каждого верующего», — написал политик в своем официальном микроблоге в Twitter.

Тут же он добавил, что гарантирует каждому украинскому верующему уважение решения со стороны властей.

«Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и нам его надо уважать. Но я также гарантирую, что государство защитит права тех священников, верующих, которые решат добровольно выйти из-под Москвы, чтобы создавать единую УПЦ. Поместную церковь», — пообещал украинский президент.

Однако украинцы «великодушия» Порошенко не оценили, с сарказмом напомнив, что на предмет автокефалии мнения прихожан Киев не спрашивал.

«А что, какие-то выборы были? За томос голосовали прихожане?» — написал Александр Вавилов.

Другой блогер с возмущением заметил, что Киеву стоило уделять больше внимания развитию науки, и выделять деньги для поддержки ученых: «А клоуны в рясах пусть сами в своем цирке разбираются»

Нашлись и те, кто напомнил Порошенко о том, что РПЦ разорвала отношения с Константинополем, заявив, что из-за своих действий по поддержке раскольников он больше не может считаться легитимным центром православия.

«Петя, Константинополь уже не легитимен», — заметила Ольга Королева.

Напомним, предоставление УПЦ КП автокефалии Порошенко уже сравнивал с большим путем страны в Евросоюз и НАТО. Все это, по его мнению, является основой «собственного пути развития, развития Украины».

Ряд политологов уже высказали мнение о том, что, если УПЦ КП предоставят автокефалию, это приведет к еще большей деградации Украины, которую без того разрывает социальные противоречия и экономический кризис. Более того, это решение навряд ли признает мировое Православие, ведь именно Россия на протяжении более пяти веков является самым сильным православным государством мира.

Эксперты связывают всю эту «церковную кампанию» с предстоящими выборами на Украине. В частности, киевский политолог Роман Безпалько указывал на то, что это очень хороший предвыборный пиар для Порошенко. В сфере экономики, внутренней и внешней политики у него полный провал, поэтому получить поддержку украинцев он пытается именно с помощью этих манипуляций по автокефалии.

Отметим, что действия Порошенко находят поддержку далеко не у всех политических сил на Украине. В частности, после того он подписал закон о передаче в дар Константинополю Андреевского храма, оппозиционные депутаты предложили отдать Константинопольскому патриархату и здание администрации президента. Сам Порошенко считает, что передача Андреевской церкви Константинополю будет способствовать «активному общению» украинского духовенства с мировым православием.