Режиссер «Клана Сопрано» скончался в США

Вашингтон, 21 октября. Режиссер Денни Лейнер, известный по сериалу «Клан Сопрано», скончался на 58-м году жизни в США. Об этом сообщил его коллега Росс Путман на Facebook.

По словам Путмана, режиссер умер в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Если есть что-то, что я могу сказать о Дэнни как о профессионале, так это то, что он не позволял нам соглашаться на что-то меньше, чем лучшее. Он знал, на что мы способны и заставил нас делать это», — рассказал Путман

Лейнер получил известность благодаря таким фильмам и сериалам, как «Клан Сопрано», «Офис» и «Как добиться успеха в Америке». Как отметил Путман, Лейнер отличался острым языком, здравым рассудком и любовью к культуре и комедии.