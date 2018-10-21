Назван топ-3 лучших трехдверных внедорожников в России

Москва, 21 октября. Автомобильные эксперты проанализировали российский рынок и составили топ-3 лучших трехдверных внедорожников. В перечень попали автомобили, которые имеют хорошую проходимость.

На первой строчке рейтинга оказался Jeep Wrangler Rubicon, оснащенный 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 272 лошадиные силы. По словам специалистов, транспортное средство идеально подходит для преодоления серьезных преград и препятствий. Кроме того, данное авто востребовано и в городской среде.

Далее в топ-3 расположился внедорожник Suzuki Jimny с 1,3-литровым двигателем производительностью 85 лошадиных сил. Рамное шасси, легкий вес и полный привод позволяют транспортному средству без проблем преодолевать серьезные препятствия. Кроме того, в ближайшем будущем ожидается модификация нового поколения.

«Бронза» рейтинга досталась отечественной Lada 4x4 Bronto, которая обладает повышенными техническими характеристиками проходимости, включая мощную подвеску, а также дорожный просвет в 240 мм. Под капотом авто установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы.