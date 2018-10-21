Емельяненко ушел с поста главы Союза ММА России

Москва, 21 октября. Российский спортсмен Федор Емельяненко, выступающий в смешанных единоборствах, ушел с поста главы Союза ММА России.

Вместо Емельяненко руководить организацией будет Радмир Габдуллин, который до этого занимал пост вице-президента. Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России.

Прославленный спортсмен был главой союза с его момента основания в 2012 году.

Напомним, что Емельяненко продолжает спортивную карьеру. 14 октября он нокаутировал американца Чейла Соннена. Видео полного боя появилось в Сети.