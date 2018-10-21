Умер лауреат Нобелевской премии Осаму Симомура

Нагасаки, 21 октября. Японский ученый Осаму Симомура, ставший лауреатом Нобелевской премии по химии, умер в Нагасаки в возрасте 90 лет.

Симомура скончался 19 октября.

Ученый жил в Японии до 1960 года, а затем переехал в США. Он проводил исследования в области морской биологии и органической химии. Ему присудили Нобелевскую премию за открытие, а также использование зеленого флуоресцентного белка в 2008 году. Ученый занимался исследованиями совместно с Мартином Чалфи и Роджером Тсиеном.