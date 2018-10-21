ЛНР попросила ОБСЕ помочь эвакуировать тела погибших мирных жителей от позиций ВСУ

Луганск, 21 октября. Представители Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) обратились в международные организации с просьбой помочь эвакуировать тела погибших мирных жителей, находящихся в захваченном ВСУ поселке Золотое-4. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Донбассе.

Напомним, двое мирных жителей — муж и жена 1972 и 1973 года рождения — погибли 20 октября, подорвавшись на противопехотной мине в районе улицы 2-я Вольная в Золотом-4. Как сообщают военнослужащие и наблюдатели ЛНР, тела погибших находятся буквально в 100 метрах от ближайших позиций украинских войск. Военные ВСУ не предприняли ничего для эвакуации тел мирных жителей и передаче их родным для захоронения.

«Представительство ЛНР в СЦКК обращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителям Международного Комитета Красного Креста с просьбой об оказании содействия в скорейшей эвакуации тел погибших 18 октября мирных граждан», — добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что местные жители заявили о готовности самостоятельно эвакуировать тела погибших, однако это слишком опасно из-за хаотичного минирования территории. ОБСЕ в курсе данной ситуации, была проведена разведка с помощью дронов.

Напомним, населенные пункты Золотое-4 и Золотое-5 находились в «серой зоне» в Донбассе и в конце сентября были заняты украинскими войсками в нарушение минских договоренностей. Представители сил Народной милиции ЛНР уже сообщали, что из Золотого-5 велись обстрелы по позициям НМ и населенным пунктам народной республики.