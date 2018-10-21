Сирия: двое детей и мужчина погибли в Дамаске из-за ливня

Дамаск, 21 октября. Сильный ливень в столице Сирии и ее окрестностях привел к затоплению улиц и стал причиной смерти троих человек.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на главу поселения Дейр Мукрин Мухаммада Ауда, от сильного ливня погибли четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик.

«Внезапно хлынувшие потоки воды затопили зал торжеств и унесли детей, их никто не смог спасти», — рассказал Ауд.

В населенном пункте Кафр аз-Зейт при попытке спасти людей погиб 35-летний мужчина.

«Он погиб, пытаясь спасти других. Потоки воды унесли его», — сообщил глава администрации поселка Мухаммад Ахмад.

Кроме того, стихия разрушила три дома и повредила сотни строений. Ливень с сильной грозой и ветром обрушился на Дамаск вечером 20 октября. Синоптики сообщили, что за ночь выпало 42 мм осадков. В столице САР перекрыли движение, несколько тоннелей в Дамаске оказались заблокированы водой. Последствия сильного ливня службы Дамаска продолжают устранять 21 октября.