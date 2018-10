«Разменная карта»: как обвинения против бухгалтера ФАН связаны с заявлением Трампа по ДРСМД

Нелепые обвинения со стороны США против гражданки России в якобы организации и финансировании вмешательства в предстоящие американские выборы вызвали по меньшей мере недоумение в самих Соединенных Штатах. Напомним, в пятницу минюст США обвинил гражданку РФ, главного бухгалтера Федерального агентства новостей (ФАН) Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах, в частности — в назначенные на ноябрь выборы в американский конгресс.

Решение минюста США жестко раскритиковал обозреватель американского издания Hot Air в статье «Как мы определяем, кто «вмешивается» в выборы?» (How Do We Define Who’s “Meddling” In Elections?), опубликованной утром 21 октября. Автор анализирует документ с обвинениями в адрес Хусяйновой и задается вопросом: по каким критериям Соединенные Штаты определяют, кто вмешивается в их выборы, а кто нет.

Автор статьи отмечает, что в документе минюста США указано, что россиянка работала в сфере финансов в своей стране, то есть в России. Не представлено ни малейших доказательств, что она как-то взаимодействовала с американскими политиками, продвигала фальшивые новости, либо имела отношение к финансированию американских политических кампаний или взлому каких-либо ресурсов, отвечающих за выборы. Ей вообще не инкриминируется никаких нарушений, которые могут быть квалифицированы как нарушение законов США, отмечает издание.

Автор статьи приводит в качестве примера австралийского певца и актера, открытого гея Троя Сивана, который, не являясь американским гражданином, постоянно выступает против президента США Дональда Трампа и, появляясь на CNN, прямо агитирует голосовать за демократов. Однако Сивана никто не обвиняет во вмешательстве в американские выборы.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заведующий кафедрой Российского экономического университета, политолог Андрей Кошкин, обвинения, выдвинутые в США против российской гражданки, имеют совершенно определенную провокационную цель.

«Соединенные Штаты активно готовятся к промежуточным выборам в конгресс, — напомнил политолог. — На этом фоне минюст США впервые возбуждает уголовное дело против нашей гражданки о «вмешательстве» в выборы, которые еще даже не состоялись. Это уникальный прецедент, который, на мой взгляд, говорит о намерении Вашингтона использовать это дело как провокацию, чтобы максимально обострить отношения с Россией».

При этом традиционно не приводится никаких доказательств, напоминает Кошкин. В документе минюста США присутствуют только голословные утверждения, что Елена Хусяйнова якобы «вмешивалась в американские выборы» еще в 2016 году, а в качестве «доказательства» приведена какая-то непонятная подборка записей в соцсетях, отмечает эксперт.

«Все это политическая конъюнктура, заточенная под выборную кампанию, в ходе которой нынешняя администрация США пытается показать, что она проявляет «бдительность» и занимает жесткую позицию по отношению к Москве. С этом же я связываю заявление Дональда Трампа о выходе из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также другие жесткие — точнее провокационные — заявления, звучащие из Вашингтона. Судя по всему, США используют Елену Хусяйнову просто как разменную карту для оправдания обострения отношений с Россией ради политической конъюнктуры», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Напомним, ранее в МИД РФ жестко ответили обвинения в адрес гражданки России, выдвинутые в США. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал обвинения против Хусяйновой постыдной клеветнической кампанией в преддверии выборов в американских конгресс.

«Речь идет о постыдной клеветнической кампании, продиктованной стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию, — заявил Рябков. — Ради этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой».

Минюст США в пятницу выдвинул против 44-летней гражданки РФ Елены Хусяйновой, главного бухгалтера ФАН, обвинения во вмешательстве в предстоящие выборы в американский конгресс, что пройдут в ноябре. Процесс инициирован в суде города Александрия, штат Виргиния. Отметим, в документе американского минюста говорится, что «обвинение не содержит данных, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какое-либо воздействие на результаты выборов».