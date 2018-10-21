Количество пострадавших в массовой бойне в Керчи достигло 73 человек

Керчь, 21 октября. В медицинские учреждения продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи. В больницу обратился еще один человек, таким образом, число пострадавших в бойне достигло 73.

По имеющимся данным, в крымских больницах остаются пострадавшие, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. Всех раненных в кровавой расправе, которые находятся в тяжелом состоянии, эвакуировали в столичные клиники, передает ТАСС.

Напомним, в четверг 18-летний студент устроил в политехническом техникуме взрыв, а также открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Жертвами «керченского стрелка» стал 21 человек, более 50 пострадали.

Тело злоумышленника Владислава Рослякова было обнаружено с огнестрельным ранением на втором этаже колледжа.