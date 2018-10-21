Турист пропал на перевале Дятлова

Екатеринбург, 21 октября. Турист из ХМАО пропал на печально известном перевале Дятлова. Об этом сообщил организатор снегоходных туров Константин Кузнецов.

По его словам, пропавший мужчина является жителем Ханты-Мансийского автономного округа. Кузнецов уточнил, что в последний раз Андрея Монина видели 5 октября недалеко от базы Ильича, в 25 километрах от перевала на берегу Лозьвы.

При этом, как отмечает портал «Ура.ру», в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что о пропаже человека никто не заявлял. Его поиски будут организованы, как только ведомство получит такое обращение.