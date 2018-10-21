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Роскосмос пока не утвердил даты запусков кораблей к МКС

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Роскосмос пока не утвердил даты запусков кораблей к МКС

Москва, 21 октября. Точные даты запуска кораблей к МКС пока не утверждены, идет обсуждение возможных дат запуска. Об этом заявили в Роскосмосе.

По словам представителя Роскосмоса Владимира Устименко, в настоящий момент есть только предварительный график запуска, без конкретных дат.

«Все будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдет «разморозка» полетов», — рассказал Устименко журналистам.

Напомним, что ранее Роскосмосу предложили три варианта полетов на МКС. Все три сценария включают использование космического корабля «Союз МС-11». В госкорпорации планируют одобрить один из сценариев в ближайшее время.

Автор: Денис Коробейников
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