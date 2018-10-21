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Кокорин и Мамаев отправили первые письма из СИЗО

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Кокорин и Мамаев отправили первые письма из СИЗО

Москва, 21 октября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие предварительный арест в СИЗО-2 «Бутырка» по обвинению в хулиганстве и побоях, отправили первые письма. В письмах спортсмены ответили блогеру Кириллу Шулике.

Кокорин и Мамаев отправили первые письма из СИЗО

Блогер ранее написал в СИЗО письмо, в котором осудил поступок футболистов, однако добавил, что выбранная судом мера чрезмерна и проведена в угоду общественному мнению. Шулика считает, что футболистам нужно высказать слова поддержки.

Мамаев и Кокорин ответили на письмо блогера и поблагодарили за поддержку. Футболист «Зенита» Александр Кокорин даже вспомнил, где была сделана фотография, отправленная блогером в письме.

Шулика рассказал, что написать письмо футболистам в СИЗО может любой желающий за небольшую плату.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в избиении водителя телеведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Спортсмены пробудут под арестом до 8 декабря.

Автор: Софья Куликова
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