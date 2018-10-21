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Эксперт назвал три фактора популярности российского хоррора за рубежом

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Эксперт назвал три фактора популярности российского хоррора за рубежом

Москва, 21 октября. Фильм ужасов отечественного производства «Русалка. Озеро мертвых», вышедший в прокат в Европе и Азии минувшим летом, уже собрал свыше 1 млн долларов. По словам российского продюсера Ивана Капитонова, успех триллеров и хорроров объясняется популярностью жанра.

«Этот жанр сейчас в принципе в тренде. Доказательством тому — кассовые успехи таких фильмов, как «Оно», «Прочь» и даже «Веном». Еще одна причина успеха именно наших «ужастиков» состоит в том, что в их основе лежит славянская мифология», — объяснил эксперт популярность таких картин.

Он отметил, что славянская мифология для российского зрителя понятна и привычна, а иностранный зритель воспринимает ее как нечто оригинальное, пишет «Ньюинформ»

Эксперт назвал три фактора популярности российского хоррора за рубежом

Кроме того, продолжил Капитонов, есть третий фактор успеха российских ужасов за рубежом — жесткие жанровые каноны.

Эксперт добавил, что российские ленты в этом жанре вполне соответствуют западным.

«На стыке этих трех факторов, как мне кажется, и рождается успех», — уверен он. 

Фильм «Русалка. Озеро мертвых» режиссера Святослава Подгаевского вышел в прокат 12 июля этого года. 

Эксперт назвал три фактора популярности российского хоррора за рубежом

Автор: Алексей Громов
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