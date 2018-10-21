В Сеть попало официальное изображение Samsung Galaxy S10

Нью-Йорк, 21 октября. До официальной премьеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 остается несколько месяцев. В Сеть продолжает поступать информация о новинке.

В Интернете появилось возможное изображение старшей модели 10 поколения флагманской линейки Samsung Galaxy S. Изображение опубликовал известный инсайдер Бенджамин Гескин на своей странице в Twitter.

По словам Гескина, у флагмана исчезнут кромки и вырезы, инженеры убрали сенсоры, динамик и камеры под экран.

Дисплей будет занимать более 95% лицевой части, а сканер отпечатков пальцев будет расположен в нижней части смартфона. Устройство получит тройную камеру с горизонтальным расположением, отметил Гескин.

Напомним, что презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 запланирована на начало 2019 года.