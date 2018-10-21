МИД РФ ждет внятных объяснений от Болтона о планах США по ДРСМД

Москва, 21 октября. Москва рассчитывает получить от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона внятные объяснения о дальнейших действиях Вашингтона по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Рассчитываем получить от него внятные объяснения о характере американских намерений и дальнейших шагов», — сказал дипломат.

Рябков также не исключил, что в ответ на эти действия США Москва примет ответные меры, в том числе и военно-технического характера.

«Но не хотелось бы до этого доводить», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Болтон приезжает в Москву в воскресенье, 21 октября. В понедельник он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.