Тунис, 21 октября. Низкий социальный уровень и безграмотность населения создают опасность формирования острейшего кризиса и революции в Тунисе, считает политолог Юрий Самонкин.

«Малограмотным населением и малообразованным гражданским обществом очень легко манипулировать в угоду каких-то своих больших политических амбиций», — отмечает эксперт в беседе с корреспондентом портала «НьюИнформ».

Примером такого процесса служат страны постсоветского пространства, отмечает Самонкин, где слабообразованное население манипулируется со стороны США. В таких странах к власти приходят прозападные политики и суверенитет теряется.

По словам эксперта, для того, чтобы довести образовательные стандарты до соответствующего уровня руководству Туниса необходимо отказаться от иллюзий, внушаемых западными странами, и обратиться к государствам, которые не живут во лжи – к Китаю с его передовыми цифровыми технологиями и России, которая имеет исторические и дипломатические связи с Тунисом.

На данный момент уровень женской образованности в некоторых районах Туниса составляет 41%. Общая образованность в центрально части и на Северо-Востоке достигает 30%. Около 53% рабочих остаются безграмотными. Причиной такого низкого уровня образования служит политический кризис, который получил развитие в 2011 году, и поголовная бедность населения.