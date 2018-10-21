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Климкин прокомментировал появление «антивенгерских» щитов на Закарпатье

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Климкин прокомментировал появление «антивенгерских» щитов на Закарпатье

Киев, 21 октября. Необходимо не только осудить установку «антивенгерских» щитов на Закарпатье, но и выяснить, кто за этим стоит. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он подчеркнул, что щиты, осуждающие «венгерский сепаратизм», таинственно появились после его слов о возможных провокациях в регионе.

«Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит», — передает слова Климкин телеканал «112».

Ранее на Украине разгорелся так называемый «паспортный скандал», когда выяснилось, что в Закарпатье дипломаты выдавали венгерские паспорта украинским гражданам. На видеозаписи, которая появилась в Сети, венгерские дипломаты просили украинских граждан скрывать факт получения гражданства.

20 октября в нескольких районах Закарпатской области появились щиты с изображением 3-х лидеров общества венгерской культуры Закарпатья. Под изображениям стояла надпись: «Остановим сепаратистов».

 

 

Автор: Денис Коробейников
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