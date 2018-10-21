В Москву доставили еще двух подростков, пострадавших в Керчи

Москва, 21 октября. Две пациентки республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Симферополе, пострадавшие в результате массовой расправы в керченском политехническом техникуме, доставлены в российскую столицу, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (институт Рошаля). Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Анатолий Олейник.

Решение о транспортировке двух пациенток в Москву было принято накануне медицинским консилиумом с привлечением столичных специалистов, передает РИА Новости.

«Две девочки вчера были отправлены в Москву. Они изначально были тяжелыми — там тяжелые сочетанные травмы», — объяснил главврач.

В настоящее время в симферопольской РДКБ на лечении остается семь пациентов — три юноши и четыре девушки, передает телеканал «360».

В прошедшую среду, 17 октября, студент четвертого курса колледжа в Керчи устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в политехническом техникуме. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять педагогов. Также пострадали свыше 50 человек.

Изначально СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт», но позже следствие его переквалифицировало на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Тело стрелка было найдено на втором этаже колледжа возле библиотеки.