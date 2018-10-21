Тема недели: керченская трагедия и лжегерои. ФАН-ТВ

17 октября в здании политехнического колледжа в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков хладнокровно расстрелял людей, взорвал самодельную бомбу, а затем застрелился. В этой истории ужасает абсолютно все: погибшие страшной смертью дети, убитые взрослые, которые пытались помочь ученикам, физические и психологические травмы, которые получили потерпевшие, законно купленное Владом ружье и патроны к нему, абсолютное непонимание того, как можно было бы все это предотвратить. Но особенно ужасен тот факт, что это, увы, уже очередное подобное нападение подростка-убийцы на учебное заведение.

Только за текущий год это уже четвертое подобное нападение. Пермь, Улан-Удэ, Стерлитамак, а теперь и Керчь. Добавим к этому еще нападение школьника в Ивантеевке в сентябре 2017 года и в Москве в 2014 году. После каждого из этих нападений поднимался вопрос, а далее и запрос на какие-либо меры по обеспечению безопасности детей. Меры эти предлагались и применялись, но с каждым новым разом и особенно сейчас становится очевидно, что этого недостаточно.

«Многое сделано по обеспечению безопасности школ. В последнее время были приняты и специальные законодательные меры, и нормативные меры по тому, как обеспечивать безопасность, но очевидно, что в полной мере это сделать невозможно. Даже с учетом самых новых технологий, которые есть. Например, в некоторых школах у нас установили системы распознавания по лицам, чтобы никто посторонний не мог войти в школу, но это был свой», – говорит Вячеслав Никонов, председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

И практически во всех этих случаях присутствуют идентичные элементы: условно «тихий и замкнутый» подросток, который становится озверевшим маньяком, стремящимся покалечить и убить как можно больше людей, а затем, по возможности, закончить свою «акцию» самоубийством. Важно отметить, что их всех также объединяет символика, например, одежда и надписи на ней. Их всех вдохновлял, пожалуй, самый известный инцидент нападения подростков на свою школу, произошедший 20 апреля 1999 года в штате Колорадо в США. Тогда двое старшеклассников тоже пришли в школу «Колумбайн», вооружившись огнестрельным оружием. По каким-то причинам эта американская трагедия, унесшая жизни 13 человек, стала культовой в молодежной среде и породила еще десятки таких «Колумбайнов» по всей Америке. И теперь уже нельзя отрицать, что этот культ зла и насилия докатился до нас и наших детей.

«Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, а они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода. А героизму есть место, настоящему, в нашей жизни», – сказал Владимир Путин, президент РФ.

Следствие по делу Рослякова все еще продолжается. Остается слишком много вопросов. Как 18-летний парень самостоятельно сделал бомбу? Не было ли у него пособников или тех, кто подтолкнул его к совершению данного злодеяния? Были ли у него психические расстройства? И если да, то, как он прошел медэкспертизу и получил разрешение на оружие? В конце концов, можно ли было предотвратить эту трагедию? Пока нет ответов на эти и многие другие вопросы, пока не найдена первопричина подобных инцидентов, пока не ясно, как в дальнейшем не допускать разрастания этих антигуманных, губительных для молодежи культов. Нам остается лишь скорбеть и помогать тем, кто прошел через эту общенациональную трагедию.

Редакция ФАН-ТВ передает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления потерпевшим.