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«Можем забивать и без Мессии»: Лангле прокомментировал травму нападающего «Барселоны»

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«Можем забивать и без Мессии»: Лангле прокомментировал травму нападающего «Барселоны»

Барселона, 21 октября. Футболист «Барселоны» Клеман Лангле заявил, что команда может забивать голы и без известного нападающего Лионеля Месси. По словам Лангле, матч девятого тура чемпионата Испании против «Севильи» это подтвердил.

«Мы можем забивать голы и без Лео. Мы показали это сегодня вечером», — приводит слова защитника пресс-служба клуба.

Месси получил травму на 26-й минуте матча в результате столкновения с Фернандо Васко и покинул поле. Перед этим нападающий усел забить один гол и сделать результативную передачу. Месси получил перелом руки и пропустит минимум три недели.

Несмотря на замену Месси, команда успешно завершила игру. Матч девятого тура против «Севильи» закончился со счетом 4:2 в пользу «Барселоны».

В ближайшие три недели «Барселоне» предстоит встретиться с «Интером» в Лиге чемпионов и провести игры с «Реалом» и «Райо Вальекано» в чемпионате Испании.

Сейчас «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании. На счету команды 18 очков.

Автор: Софья Куликова
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