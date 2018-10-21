Видео расстрела студентов в керченском колледже показали в телеэфире

Керчь, 21 октября. Опубликовано видео момента нападения на керченский колледж. Жуткие кадры сняли камеры наблюдения, установленные в здании и на фасаде политехнического колледжа в Керчи. На видео попал и момент мощного взрыва.

На записи можно видеть, как 18-летний Владислав Росляков в футболке с надписью «Ненависть» спокойно заходит в колледж с рюкзаком и спортивной сумкой, набитой оружием и СВУ. В здании он проходит на второй этаж. Он здоровается с другим студентом, какое-то время они идут по коридору. Затем Рослякова можно видеть уже только с рюкзаком. В этом рюкзаке как раз и были спрятаны СВУ.

Спустившись на первый этаж, он какое-то время находится у буфета, затем заходит внутрь, оставив рюкзак внутри. Вскоре раздается мощный взрыв. Кроме того, камеры сняли, как Росляков хладнокровно преследует убегающих студентов и стреляет в них из дробовика. Запись опубликовал филиал ВГТРК телеканал «Таврида».

Напомним, нападение на колледж произошло 17 октября, жертвами стал 21 человек, более 50 были ранены. Тело Рослякова было найдено в библиотеке на втором этаже. Ранее соседка семьи студента рассказала корреспонденту ФАН, что Владислав был тихим и неприметным, а его мать, по слухам, ходила в секту свидетелей Иеговы (запрещена в РФ).