МИД РФ пригрозил военно-техническим ответом на выход США из договора о РСМД

Москва, 21 октября. Если Вашингтон продолжит в одностороннем порядке выходить из международных соглашений, то России ничего не останется, кроме как принять ответные меры, в том числе военно-технического характера. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, если Америка будет и дальше действовать «грубо и топорно» и выходить в одностороннем порядке из разного рода механизмов международного регулирования, то России придется принять ответные меры. Рядков подчеркнул, что примеры выхода США из соглашений множатся – от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза.

«Нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — заявил Рябков в комментарии РИА Новости.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что вопрос выхода из международных соглашений слишком серьезный, чтобы решать его в режиме публичной полемики.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной выхода Трамп назвал «нарушения» Москвой договора. Кроме того, президент заявил, что ДРСМД препятствует развертыванию оружия для противодействия КНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия станет катастрофой для всего мира. Москва не станет ее инициатором.