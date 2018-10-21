Задержанный после взрыва на заводе «Авангард» главный инженер признал вину

Санкт-Петербург, 21 октября. Ведущий инженер, задержанный по делу о взрыве на гатчинском предприятии «Авангард», полностью признал вину и взаимодействует со следствием. Об этом сегодня заявил источник Федерального агентства новостей.

В минувшую субботу специалисту было предъявлено обвинение в рамках дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Следствие направило документы в суд, будем выходить с прошением об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметил источник.

Взрыв на предприятии по производству пиротехники и кемпинговой мебели «Авангард», расположенном в Ленинградской области, прогремел в пятницу. В результате инцидента погибли четыре человека. Двое раненных при взрыве находятся в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как считает следствие, главный инженер допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на предприятии.