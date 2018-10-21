Сирия на пути к возрождению: Шойгу подвел итоги операции России — разгром ИГ, мирный процесс и другое

Глава МО России Сергей Шойгу в ходе своего выступления на 5-м Совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу рассказал о ключевых результатах российской военной кампании в Сирии. Одним из основных итогов была обозначена ликвидация бандформирований «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). О других успехах группировки ВС РФ в САР — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В общей сложности за три года антитеррористической операции было уничтожено более 87500 боевиков, полностью зачищены свыше 1400 населенных пунктов, в числе крупные стратегические города. Российские ВКС провели порядка 40 тысяч боевых вылетов, поразив при этом около 122 тысяч военных объектов джихадистов. В результате на данный момент законное правительство страны контролирует большую часть территории, на которой проживает больше 90% населения Сирии.

Значительных результатов Россия добилась и в рамках налаживания мирной жизни в арабской республике. Так, наши саперы разминировали почти 20 тысяч домов и зданий, 6500 гектаров земли и 1500 километров дорог, обеспечив вынужденным переселенцам возможность возвратиться на родину. Кроме того, был решен ряд наиболее острых гуманитарных проблем. В итоге с начала кампании РФ в САР вернулись больше 245 тысяч беженцев, еще порядка двух миллионов бежавших сирийцев намерены сделать это в скором времени.

Наш собеседник — заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — подчеркнул в интервью корреспонденту ФАН, что вклад России в спасение Сирии как государства невозможно переоценить.

«До 2015-го года ситуация в стране была крайне тяжелой. Террористы ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) тогда контролировали значительную часть САР. На повестке дня фактически висел вопрос о возможности дальнейшего существования Сирии как государства. На всей ее территории между тем шли военные действия. Десятки городов были разрушены, миллионы граждан бежали из страны. Это был тяжелейший военно-политический кризис. Военная помощь РФ оказала решающее воздействие на позитивное изменение обстановки. Прежде всего, в ходе кампании была уничтожена подавляющая часть джихадистов», — заметил эксперт.

ВКС РФ вместе с другими частями российских вооруженных сил и Сирийской арабской армией (САА) не только уничтожили ИГИЛ1 как квазиобразование в САР, но и остановили распространение этой «заразы» на остальные страны и регионы мира.

«Теперь почти вся Сирия за исключением лишь нескольких анклавов очищена от террористических бандгрупп. Основной их военный потенциал уничтожен, а ИГ как некая структура, имеющая реальный контроль над обширными территориями, прекратило свое существование. Это означает, что силы России и САА не просто нанесли решающий удар по этой организации, а также предотвратили проникновение этой террористической угрозы в другие государства, в том числе и в РФ», — акцентировал внимание политолог.

В настоящее время в САР активизировался мирный процесс, а полыхавшая на всю страну еще три года назад война наконец находится в завершающей фазе.

«Сейчас Сирия возвращается к прежней нормальной жизни, а тяжелые и кровопролитные бои, к счастью, остались в прошлом. Военный этап кампании практически завершен. Таким образом, роль российских военных в освобождении сирийских земель и восстановлении государственности в стране колоссальна. Если бы не наше вмешательство в 2015-м году, республику, наверняка, ждала бы участь Ливии», — считает собеседник ФАН.

Всего этого можно было бы добиться и быстрее, если б не участие в конфликте и других внешних сил, которые, в отличие от РФ, пришли в САР без приглашения.

«США и их союзники регулярно совершали незаконные действия, направленные против САА и России. Например, они проводили масштабные информационные атаки, в частности, обвиняя Дамаск в якобы применении химоружия. Кроме того, американцы захватили и до сих пор удерживают ряд районов Сирии, где находят защиту боевики. Если б не было этого фактора иностранных оккупантов, то страна уже точно была бы освобождена к этому моменту целиком», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.