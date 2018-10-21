Пожар на заводе во Владикавказе тушат более ста человек

Владикавказ, 21 октября. Группировку по тушению крупного пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличили до 100 человек. На месте происшествия работают более 30 пожарных расчетов.

При этом в региональном МЧС подчеркивают, что количество людей, ликвидирующих возгорание, будет увеличено. По последним данным, площадь пожара почти 4,5 тыс. кв. метров.

Тушение пожара осложняет обрушение кровли и стен здания завода. По предварительной информации, в результате борьбы с возгоранием погиб один сотрудник МЧС, еще два человека пострадали.