Сирия, 21 октября. На Голанах прошли митинги против оккупации Израиля. Боевики «Ан-Нусры»*** доставили химоружие в город Джиср Аш-Шугур в Идлибе. После переговоров с властями САР террористы освободили шесть заложников в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в Латакии и Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишились двух боевиков во время столкновений с курдами в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: перевезла химоружие в город Джиср Аш-Шугур на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на шоссе к западу от Идлиба; выпустило шесть заложников в обмен на освобождение 10 жен боевиков.

Курды: заявили об убийстве полевого командира ИГ1 в районе Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В районе Манбиджа вновь вспыхнули вооруженные стычки между курдскими отрядами и «Сирийской свободной армией» (ССА). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (dimashq.now), два боевика ССА были убиты членами «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от города. Напомним, безопасность на северо-востоке Алеппо должна контролироваться патрульными Турции и Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, не смогли предотвратить столкновения. Это в очередной раз свидетельствует о несоблюдении Манбиджского соглашения, заключенного между представителями Анкары и Вашингтона в начале июня.

Между тем в зоне «Большого Идлиба» вновь отмечаются нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков вооруженной оппозиции. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, исламисты обстреляли западные районы административного центра провинции, а также населенный пункт Ройс-Услейман в провинции Латакия. Сведений о возможных жертвах среди местного населения пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканские интернет-порталы продолжают публиковать сообщения о потерях со стороны «Исламского государства» после массового убийства мирных жителей во время вчерашней бомбардировки ВВС западной коалиции США. По данным новостного агентства Step News Agency, накануне в районе города Хаджин был убит полевой командир «Исламского государства» по прозвищу Абу Адхам Аш-Шами. Как сообщалось ранее, подобным образом США намереваются оправдать гибель 65 сирийских граждан.

Курдский Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что дополнительные части «Демократических сил Сирии» (SDF) направляются в сторону Хаджина. Напомним, несмотря на поддержку международного альянса, курдским силам не удается зачистить «Хаджинский карман» уже долгое время. Кроме того, военная операция обернулась гибелью десятков мирных жителей.

Провинция Идлиб

Поступила информация о новом взрыве, прогремевшем в западной части Идлиба. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что бомба сработала на одном из основных шоссе, ведущих к административному центру региона. При взрыве погиб ребенок. В установке СВУ активисты вооруженной оппозиции подозревают подпольные ячейки «Исламского государства».

Тем временем военный источник в сети Telegram (C_Military1) сообщает о том, что джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, доставили химическое оружие в город Джиср Аш-Шугур на юге провинции, что говорит о готовящейся провокации в данном районе. По данным Twitter-канала, емкости с белым хлором были вывезены из города Маарет Мисрин 20-ю членами группировки. Отмечается, что транспортировка проходила под наблюдением сотрудников псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Провинция Эс-Сувейда

Стало известно, что после неудачных для «Исламского государства» столкновений с правительственными войсками террористы вновь согласились на переговоры с сирийскими властями. В результате встречи представителей противоборствующих сторон удалось освободить шестерых гражданских лиц, взятых в заложники боевиками в конце июля. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) обязалась выпустить десять жен джихадистов. Известно, что среди вернувшихся мирных жителей были две женщины и четверо детей. По предварительным сведениям, еще две партии заложников будут отпущены в ближайшее время. Отмечается, что в плену у террористов на данный момент находятся по меньшей мере 16 человек.

Провинция Эль-Кунейтра

Массовые протесты населения прошли в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что жители населенных пунктов, расположенных на Голанах, сжигают избирательные бюллетени Израиля и проводят шествия с сирийскими флагами. Местный активист Башар Аль-Макт заявил, что выборы, проводимые Государством Израиль, являются юридически недействительными, а также призвал международные организации оказать давление на Израиль. Отмечается, что этому также предшествовала демонстрация против израильской оккупации, проведенная у границы с Сирией две недели назад. Напомним, территория Голанских высот была оккупирована во время Шестидневной войны в 1967 году. При этом в 1981 году в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над данной территорией. Этот шаг вызвал осуждение Совета безопасности ООН и был признан незаконным с точки зрения международного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)