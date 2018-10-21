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Австралийский журналист назвал Калининград «ножом у горла НАТО»

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Австралийский журналист назвал Калининград «ножом у горла НАТО»

Москва, 21 октября. Австралийский журналист Джейми Сейдел обвинил Россию в «милитаризации» полуанклава в центре Европы и назвал Калининград «ножом у горла НАТО». Статья опубликована на портале News.com.au.

«Москва затевает что-то в Калининграде — своем милитаризированном аванпосте, нацелившемся в сердце Европы», — пишет Сейдел.

По словам австралийского журналиста, в Калининграде расположены новые бункеры, новые ракеты, базы ВВС и заполненные хранилища боеприпасов. К таким выводам журналист пришел после изучения материала CNN.

В свою очередь американский телеканал в материале ссылается на снимки частной израильской компании со спутника. CNN заявил, чтобы якобы Россия модернизировала в регионе хранилища ядерного оружия. В материале запечатлены работы на четырех «военных постройках», при этом какие-либо подтверждения того, что это военные объекты, отсутствуют.

Автор: Софья Куликова
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