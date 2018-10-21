Великобритания намерена выйти из ДРСМД вслед за США

Лондон, 21 октября. Британские власти планируют выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если американская сторона решится на этот шаг. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Британский министр отметил, что США — «близкий и долгосрочный союзник» Соединенного Королевства, поэтому Лондон будет «непоколебим» в поддержке единомышленника, пишет издание Financial Times.

«Именно Россия нарушает этот договор, ей и надо навести у себя порядок», — посоветовал он, отметив, что Москва «превращает договор в насмешку».

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее объявил о решении выйти из ДРСМД и обвинил Россию и Китай в его нарушении. Впрочем, как отметил советник президента по национальной безопасности Джона Болтона, окончательное решение в настоящий момент не принято.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение Трампа о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) можно назвать «продолжающимся шантажом».