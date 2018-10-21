Камеры видеонаблюдения сняли момент расстрела студентов и взрыва в керченском колледже

Керчь, 21 августа. Видео с камер видеонаблюдения во время расстрела студентов в керченском колледже опубликовано в Сети. Камеры зафиксировали и момент мощного взрыва.

На записи можно видеть, как утром 17 октября Владислав Росляков с рюкзаком и спортивной сумкой заходит в здание колледжа. Спокойно и уверенно он проносит в здание оружие, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.

Проходя по коридору он сверяется со временем, видимо, ожидая, когда закончится пара. Встретив на своем пути другого студента, он прицеливается и стреляет в мальчика, а затем, когда тот уже лежит на полу, стреляет в него еще раз.

В момент взрыва видно, как взрывная волна вышибает окна колледжа. На усыпанный стеклом и обломками двор выбегают перепуганные студенты.

Напомним, тело Рослякова нашли в библиотеке учебного заведения. Жертвами бойни 17 октября стал 21 человек, более 50 были тяжело ранены, они находятся в больницах. Часть раненых перевели в Москву. Запись с камер видеонаблюдения распространил сегодня телеканал «Вести.Крым».